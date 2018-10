Zonhovenaar Sebastiaan Willen is marketeer in Kuala Lumpur (Maleisië): “Aan bier en wijn betaal je je hier blauw”

Zonhoven -

Zonhovenaar Sebastiaan Willen is niet bepaald van het honkvaste type. Op zijn 29ste bezocht hij al meer dan vijftig landen, hij studeerde in Hongkong, werkte een tijdlang in Londen en werd exact een jaar geleden voor zijn job overgeplaatst naar Kuala Lumpur, hoofdstad van Maleisië. “Kuala Lumpur is voor mij met stip de aangenaamste plek van heel Zuidoost-Azië: het is een moderne stad die tegelijkertijd toch heel wat historische gebouwen heeft én het eten is er lekker en niet duur”, zegt de marketeer. Al is er ook één nadeel. “Aan wijn en bier betaal je je hier blauw.”