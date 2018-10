Serviër moet land verlaten van Dienst Vreemdelingenzaken: “Amper 1 dag in vrijheid”

Tongeren -

Een Serviër moest vandaag voor de Tongerse strafrechter verschijnen nadat hij verzet had aangetekend tegen een vonnis waarin hij schuldig werd bevonden aan bendevorming en geweld tegen een agent. De man kwam echter niet opdagen, maar deze keer was de reden niet louter een smoes. “Mijn cliënt werd door Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgezet”, aldus meester Partoens die misnoegd is over het gebeuren.