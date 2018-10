VIDEO. Kudde olifanten zet nationaal park op stelten

Bezoekers en boswachters van een nationaal park in Thailand werden dinsdag op een zeldzaam, maar gevaarlijk schouwspel getrakteerd toen een kudde olifanten over een weg door het bos trok.

Het nationaal park Khao Yai in Thailand is een beroemde trekpleister voor toeristen die olifanten in hun natuurlijke habitat willen zien, maar dat is niet zonder gevaar. In 2017 moest het park nog meer boswachters inzetten, omdat enkele agressieve, mannelijke olifanten het bos onveilig maakten. Deze kudde hield het echter rustig en de bezoekers van het park konden de reusachtige zoogdieren bewonderen zonder dat er gewonden vielen.