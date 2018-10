Bizarre trend krijgt variant: steenrijke jongeren laten “dood” zien hoeveel ze hebben

Falling stars, ofwel vallende sterren. Zo heet de ietwat lugubere Instagramtrend die al enkele maanden onder jongeren de ronde doet. Het principe is even simpel als griezelig: doe alsof je net doodgevallen bent. Nu heeft de bizarre trend er nog een bizarre variant bijgekregen. Talloze jongeren “vallen dood” op Instagram, maar dan wel tussen de duurste en rijkste spullen die ze hebben.

De hashtag #fallingstars2018 ging in augustus razendsnel viraal toen beroemde wereldsterren plots foto’s begonnen te posten van hoe ze glamoureus neervielen. Arizona Muse, Poppy Delevingne en Ashley Graham bevestigden daarmee de bizarre trend, die was begonnen in Rusland.

Alsof het hele concept van “doodvallen op Instagram” nog niet bizar genoeg is, heeft de trend recent een nieuwe opmerkelijke variant gekregen. Voornamelijk Russische en Chinese rijke jongeren vinden het immers een prachtig idee om “de vallende ster” te zijn tussen al hun weelde. De grond ligt bezaaid met dure spullen, terwijl de Instagrammers in de achtergrond hun imposante auto’s of huizen laten zien. Op die manier willen ze opscheppen over hoe rijk ze zijn.

Hun acties kunnen echter op een nieuwe vlaag van kritiek rekenen. Heel wat tegenstanders vinden de #FallingStars een prachtig voorbeeld van hoe mensen op sociale media alleen maar geven om uiterlijke en materiële dingen.

Bovendien zou een internettrend zou geen internettrend zijn als sommige deelnemers geen stappen te ver zouden gaan. Woensdag werden twee vrouwen die in het Chinese Zheijang beboet, nadat ze in het midden van de straat de uitdaging tot een goed einde wilden brengen, zo schrijft The China Morning Post. Eén van hen viel zogezegd uit een Aston Martin, maar dan wel tussen al het verkeer. En dat allemaal voor een foto.