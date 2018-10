Liefde overwint alles: overlevende van Auschwitz trouwt met de man die haar kampnummer tatoeëerde

Zij overleefde de Holocaust, hij ging de geschiedenis in als tatoeëerder van Auschwitz. Ondanks de schrijnende situatie vonden de twee troost bij elkaar. Medeleven werd genegenheid, genegenheid werd liefde, liefde werd bezegeld met een huwelijk. Vijftig jaar lang hielden de twee de unieke grondslag van hun relatie geheim, tot nu. De joodse Lale Sokolov vertelt in een tot de verbeelding sprekend boek over hoe zijn liefde voor Gita alles overwon.

Toen schrijfster Heather Morris voor het eerst Lale Sokolov ontmoette, schudde ze de hand van een goedgeklede charmeur. Een breedlachend man, een liefdevolle echtgenoot. Niets aan hem gaf een glimp vrij van zijn tragische verleden. Laat staan van het geheim dat hij al jarenlang achterhield.

“Hij dacht volkomen onterecht dat zijn geschiedenis iets was dat hij moest verbergen. Omdat hij dacht dat hij als collaborateur zou worden afgebeeld, zweeg hij. Hij voelde zich schuldig, maar zijn verhaal is net een toonbeeld van hoop. Een sprankel liefde in een afschuwelijke periode uit onze geschiedenis”, vertelt Morris, die in haar debuutboek zijn opmerkelijke verhaal neerpende.

De tatoeëerder van Auschwitz

De dagen van Lale Sokolov , geboren als Ludwig ‘Lale’ Eisenberg, in het concentratie- en gevangeniskamp van Auschwitz-Birkenau waren verschrikkelijk. Enkel op basis van zijn religie en afkomst had het Duitse regime de joodse man van zijn vrijheid beroofd, waarna hij in Polen achter tralies de dood dag in dag uit in de ogen keek.

Maar zijn eigen pijn was niet genoeg: tot overmaat van ramp kreeg hij de gruwelijke taak toegewezen om de identificatienummers van alle gevangenen op hun armen te tatoeëren. Zonder verdoving, zonder ontsmettingsmiddel. Honderdduizenden slachtoffers kregen het brandmerk van zijn hand: Lale Sokolov ging de geschiedenis in als tatoeëerder van Auschwitz. Of ook: nummer 32407.

‘I wanted to tell it quite simply’ says author Heather Morris on telling Lale & Gita’s story 'The Tattooist of Auschwitz'



more on this story here: https://t.co/sHapSRFdoU pic.twitter.com/dK4DXcf4Yy — News Breakfast (@BreakfastNews) January 28, 2018

3… 4902

In 1942 moest hij ook Gita Fuhrmannova voor eeuwig voorzien van vijf nummers. 34902. De cijfers waren een pijnlijk maar tekenend voorbeeld van hoe de tegenstanders van het regime gedehumaniseerd werden. Gita’s naam zou er vanaf dat moment niet meer toe doen voor de Nazi’s die het kamp leidde. Maar voor Lale wel, want voor hem was het liefde op het eerste gezicht. De joodse vrouw uit het Birkenaukamp zorgde voor een sprankeltje licht in zijn duistere dagen.

Foto: Heather Morris

Lale duwde de naald in haar linkerarm, terwijl hij de vorm van een drie maakte. Hij probeerde rustig en geruststellend te zijn, omdat haar bloed begon te druppen. Maar het tedere gebaar zorgde ervoor dat de naald niet diep genoeg was gegaan, en hij moest het pijnlijke gebaar opnieuw maken. Gita gaf geen krimp, ook al besefte Lale dat zijn daden haar enorm veel pijn deden.

De bewakers verstoorde hen bruusk en probeerde Lale op te jagen. Maar die kreeg het niet over zijn hart om sneller en bruusker tewerk te gaan. “De armen van mannen tattoeëren is één ding, maar het lichaam van jonge meisjes verontreinigen is verschrikkelijk”, zei Lale tegen Morris. Hij wendde zijn blik geen seconde af van haar bange ogen, terwijl hij kalm 4902 toevoegde. Toen hij klaar was, hield hij haar arm langer vast dan nodig, om haar ogen te kunnen zien dansen. De manier waarop zij terugkeek, zorgde ervoor dat zijn hart voor het eerst sinds lange tijd opnieuw liefde kon voelen.

Tragisch sprookje

Door de jaren heen zou Lale talloze keren schrijven naar Gita. Hij smokkelde brieven binnen en wist op bepaalde momenten zelfs extra voedsel naar haar te sturen, dankzij zijn contacten als tatoeëerder. Maar hun liefde kende geen kans in Auschwitz, ze mochten elkaar niet meer zien. Tot oktober 1945, toen het naziregime de ovens moest sluiten.

Het koppel vloog elkaar in de armen en liet elkaar niet meer los. Ze trouwden dat jaar nog. Om hun verhaal een nieuwe kans te geven, veranderden ze hun achternamen naar Sokolov. Ze verhuisden van het toenmalige Tsjecho-Slowakije naar Wenen, waarna ze neerstreken in Parijs om uiteindelijk in Australië rust te vinden. Lale wist een succesvol textielbedrijf uit de grond te stampen en Gita ontwierp jurken. Het koppel spendeerde hun dagen gelukkig in Melbourne, totdat Gita stierf in 2003 en Lale in 2006.

Lale and Gita were married for almost 60 years. When Gita died in 2003 at 78, Lale decided it was time to tell their story, hoping his testimony would stop history repeating. https://t.co/UTAgIbLB53 #cbcthecurrent 4/4 pic.twitter.com/Jd69XWh7uJ — CBC-The Current (@TheCurrentCBC) September 25, 2018

Hun memoire aan de hand van Heather Morris, ‘The Tattooist Of Auschwitz’, is ook in België online te koop.