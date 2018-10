André Rieu niet schuldig aan kinderarbeid

André Rieu heeft zich niet schuldig gemaakt aan kinderarbeid. Dat heeft de Raad van State beslist. Eerder sprak de bestuursrechter in Roermond de Maastrichtse orkestleider al vrij. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging daartegen in beroep.

Het dispuut draait om twaalf jonge panfluitertjes uit Roemenië, die ’s avonds laat optraden tijdens Rieu’s Vrijthofconcerten in 2015. Na 23.00 uur mogen minderjarigen in Nederland niet werken. De muzikanten waren destijds 13 tot en met 16 jaar oud. Deze overtreding van de arbeidstijdenwet werd tijdens het zevende en laatste concert geconstateerd door een getipte inspecteur.

Boete

In eerste instantie kreeg Rieu een boete opgelegd van 233.100 euro, die later ‘uit coulance’ werd gehalveerd. André Rieu Productions ging daar niet mee akkoord. Volgens zijn advocaat werk Rieu al vanaf het begin met minderjarige artiesten en heeft hij daar altijd een ontheffing voor aangevraagd en gekregen. In dit geval dacht Rieu dat de Roemeense gastmuzikant, panfluitist Gheorghe Zamfir de werkgever was van de panfluitertjes in zijn ensemble. Dat was de reden waarom hij de benodigde ontheffing dit keer niet aanvroeg. De bestuursrechter in Roermond was het daarmee eens. Volgens hem was er onvoldoende bewijs dat André Rieu Productions optrad als werkgever van de jonge fluitspelers. De raad van state volgt die redenering nu.