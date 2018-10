Alle klasgenootjes uitgenodigd, maar Teddy moest zesde verjaardag helemaal alleen doorbrengen

Een kleine jongen die voor zich uit staart aan een lange, lege tafel. Het beeld straalt weinig vreugde uit, hoewel het genomen is op een feestje. Het verjaardagsfeestje van Teddy (6) waarop geen enkel vriendje kwam opdagen.

Teddy en zijn moeder Sil Mazzini uit Tucson, in de Amerikaanse staat Arizona, hadden nochtans veel werk gestoken in het maken van de invitaties. Ze hadden er zeker dertig geschreven om zijn klasgenootjes en hun ouders uit te nodigen in een lokaal pizzarestaurant.

De tafel was mooi gedekt met kleurrijke bordjes, de pizza’s stonden klaar. Maar Teddy bleef helemaal alleen achter. Geen enkel vriendje kwam opdagen om zijn verjaardag te vieren.

“Een aantal mensen had op voorhand laten weten dat ze er niet bij konden zijn”, zegt moeder Sil. “Maar de rest is gewoon niet komen opdagen.”

Op sociale media heeft het beeld inmiddels een heleboel steunbetuigingen en liefdevolle boodschappen losgeweekt. Zelfs een bekende basketbalspeler heeft gereageerd en Teddy uitgenodigd om samen een groot feest te bouwen tijdens de volgende wedstrijd.