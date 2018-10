VIDEO. Twintig gewonden door op hol geslagen roltrap in metrostation Rome

In een metrostation in Rome is een roltrap dinsdagavond op hol geslagen. Volgens de Italiaanse kranten Il Messagero en Corriere della Sera zijn daarbij rond de twintig mensen gewond geraakt.

Op beelden die via sociale media circuleren is te zien dat het tempo van de roltrap in het metrostation Repubblica plotseling extreem toeneemt. Volgens getuigen klonk er een harde klap. De mensen die al met de roltrap naar beneden gingen, hadden te weinig tijd zich nog in veiligheid te brengen.

De Corriere della Sera meldt dat de meeste mensen op de roltrap supporters waren van de Russische voetbalclub CSKA Moskou. Die club speelt dinsdagavond in de Champions League tegen AS Roma.

Volgens de krant raakte de roltrap ontregeld door dronken Russische supporters die op de roltrap stonden te springen.

Na het incident werd het metrostation afgesloten. De brandweer moest mensen die vastzaten tussen de treden van de roltrap bevrijden. Van een slachtoffer moest het been worden geamputeerd, schrijft Il Messagero. In de paniek die volgde op het incident, raakten vervolgens nog enkele mensen gewond. Zij werden met kneuzingen en botbreuken in het ziekenhuis opgenomen.