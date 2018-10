In het Amerikaanse Californië is een klein vliegtuig erin geslaagd om een noodlanding te maken op een autosnelweg. Ondanks dat er toch wat auto’s aan het rijden waren, kon het vliegtuigje zonder al te veel problemen landen. Daarna reed het voertuig gewoon tussen de auto’s. Waarom het vliegtuig een noodlanding moest maken, is niet geweten.