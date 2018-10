Agfa-Gevaert sluit Amerikaanse drukplatenfabriek

Mortsel - Agfa-Gevaert wil een fabriek in de Verenigde Staten sluiten. De site van de bedrijfstak Agfa Graphics in Branchburg (New Jersey) is een van Agfa’s zes productiesites voor drukplaten wereldwijd. Door de sluiting zijn 125 banen bedreigd.

De beeldverwerkingsgroep uit Mortsel maakt in Branchburg lithografische aluminium drukplaten voor offset-drukpersen. De voorbije jaren is de marktvraag voor deze producten licht afgenomen in Europa en de VS. In andere regio’s zoals Azië stijgt de vraag, meldt het bedrijf dinsdag nabeurs.

De geplande sluiting past in het strategisch plan om de productiecapaciteit voor drukplaten te optimaliseren, zegt Agfa Graphics. “Dit is noodzakelijk om concurrentieel te blijven in de extreem competitieve en snel veranderende wereldmarkt van de drukvoorbereiding”, aldus Stefaan Vanhooren, topman van Agfa Graphics.