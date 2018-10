Erdogan: “Moord op Khashoggi zorgvuldig gepland, geen sprake van vechtpartij”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is ervan overtuigd dat de moord op de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi op zorgvuldig gepland was. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst van zijn partij AKP.

Tijdens een speech in het Turkse parlement heeft president Erdogan toelichting gegeven bij het onderzoek naar de moord op de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi. “Het is intussen zeker dat hij vermoord werd in het Saudische consulaat”, klinkt het. Volgens hem was zijn dood geen ongeluk na een vechtpartij, maar wel een zorgvuldig geplande moord.

Zo werden verschillenden mensen uit Saudi-Arabië ingevlogen. Volgens Erdogan ging het om een doodseskader. De Turkse president sprak over een vijftienkoppig team dat van Saudi-Arabië naar Turkije reisde.

Er zou geen sprake zijn van een vechtpartij, maar wel van een zorgvuldig geplande val. “De harddisks en camera’s in het consulaat werden op voorhand verwijderd en Khashoggi werd gebeld om zijn afspraak die dag nog eens te bevestigen”, aldus Erdogan.

"Alle bewijzen tonen aan dat Khashoggi het slachtoffer is geworden van een zeer gruwelijke moord." Nog volgens Erdogan moeten de betrokkenen in Turkije berecht worden. Hij pleit ervoor om de zaak tot op het bot uit te spitten. Zo wil hij naar eigen zeggen dat de 18 direct betrokkenen bij de moord én de opdrachtgevers berechten. Hij stelde nog dat hij niet twijfelde aan de oprechtheid van de koning. Hiermee insinueert hij dat de kroonprins mogelijk de opdracht tot de moord gaf.

De Turkse president gaf nog aan dat hij niet zal rusten tot de volledige waarheid aan het licht gebracht is.

De journalist Jamal Khashoggi, die erg kritisch was voor het Saudische regime en daarom in de Verenigde Staten leefde, werd begin deze maand vermoord op het Saudische consulaat in Istanbul. De Saudische autoriteiten hebben zijn overlijden intussen bevestigd, maar beweren dat het om een uit de hand gelopen vechtpartij gaat. De internationale gemeenschap blijft intussen aandringen op meer duidelijkheid.