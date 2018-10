Langste zeebrug ter wereld ingehuldigd

In het zuiden van China is dinsdag de brug ingehuldigd die het Chinese vasteland verbindt met Hongkong en Macau. Met 55 kilometer is het officieel de langste zeebrug ter wereld. De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door de Chinese president Xi Jingping.

Ook Carrie Lam, die bevoegd is voor Hongkong, was bij de plechtigheid aanwezig. Er werden beelden geprojecteerd van vuurwerk op de brug.

De zeebrug is een prestigeproject voor China, maar tegelijk is ze erg omstreden. De bouw duurde maar liefst tien jaar, twee jaar langer dan gepland. Bovendien zullen de opritten naar de haven van Hongkong pas volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen. Kostprijs van het project: zo’n 17 miljard euro. Er was 400.000 ton staal nodig, genoeg om zestig Eiffeltorens te bouwen.

De brug kreeg al veel kritiek. Haar bijnaam in de lokale media is “de brug des doods”, omdat bij de bouwwerkzaamheden zeker achttien arbeiders om het leven kwamen. Ook milieu-organisaties zijn ongerust, omdat de brug in het leefgebied van de witte Chinese dolfijn ligt. Het aantal van deze zeldzame soort, die tevens het symbool van Hongkong is, is sinds de bouwwerkzaamheden al met zowat 40 procent gedaald.

Het autoverkeer zal vanaf woensdag over de brug kunnen rijden. Maar dat is niet voor iedereen bestemd: enkel bestuurders met een speciale vergunning – die toegekend wordt via quota – mogen ervan gebruikmaken. Iedereen betaalt tol, die voor een groot deel zal dienen om het onderhoud te bekostigen. Van openbaar vervoer op de brug is geen sprake.

Vóór de bouw van de brug kostte het vier uur om van de stad Zhuhai op het Chinese vasteland naar Hongkong te reizen. Dankzij de brug wordt dat dertig minuten.