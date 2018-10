Oprichter van modemerk Benetton overleden

Gilberto Benetton, die samen met zijn twee broers en zus het bekende Italiaanse modemerk Benetton creëerde, is gestorven. Hij overleed maandag op 77-jarige leeftijd in Treviso na een kort ziekbed, zo deelde zijn familie mee. De jongste broer Carlo overleed afgelopen zomer.

De broers Gilberto, Luciano en Carlo richtten samen met zus Giuliana in 1985 in het dorp Ponzano Veneto het bedrijf Benetton op. Het plan om een eigen modemerk te creëren kwam van Luciano, de oudste van de familie. De eerste collectie bestond uit een reeks wollen pulls in verschillende kleuren, en verkocht meteen erg goed. Het succes van de ‘United Colors of Benetton’ breidde snel uit over de hele wereld. Het merk beleefde zijn hoogdagen tussen de 1982 en 2000, onder meer dankzij de spraakmakende reclamecampagnes van fotograaf Oliviero Toscani.

Maar het jongste decennium is het succes van Benetton tanende. Het concern leed in 2017 een verlies van 180 miljoen euro. Eind vorig jaar nam de intussen 83-jarige Luciano opnieuw de leiding, in een poging om het tij te keren. De nieuwe strategie zou vanaf 2019 zichtbaar moeten worden.

Foto: REUTERS

Ingestorte snelwegbrug

De familie Benetton is wel nog altijd bij de rijkste van Italië. Hun vermogen wordt geschat op 2,7 miljard dollar. Ze zijn ook in andere sectoren actief, zoals infrastructuur. Afgelopen zomer kwamen ze nog in de belangstelling na het instorten van de snelwegbrug bij Genua, waarbij 43 mensen omkwamen. De beheerder van de brug, Autostrade per l’Italia, maakt deel uit van de holding Edizione, waar Gilberto Benetton vicevoorzitter was. Gilberto was ook voorzitter van het bedrijf Autogrill.