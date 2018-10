hasselt/utrecht Hasselaar John Claes (41), zaakvoerder van De Slotendokter, is zaterdag in Utrecht om het leven gekomen nadat een tram zijn mobilhome greep. Zijn vrouw Daniëlle brak een been, hun zoontje Vincent (5) liep enkele schrammen op. “John was zo’n harde werker, hij deed alles voor zijn gezin”, zucht Daniëlle, die intussen terug in Hasselt is.