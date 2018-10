“Monsterlijk geplande daad”

Saoedische executeur verkleedt zich na moord in Khashoggi’s kleren

IstanboelEen misdaad die monsterlijk voorbereid was en die de daders met grote inspanningen trachtten te verbergen. Zo omschreef een hoge Turkse woordvoerder gisteren de moord door een Saoedisch doodseskader op de dwarsliggende journalist Jamal Khashoggi. De zaak heeft ondertussen mogelijk ook gevolgen in ons land: de Waalse regering wachtte gisteren nog op een gezamenlijke Europese stellingname vooraleer te beslissen over Waalse wapenleveringen aan Saoedi-Arabië.