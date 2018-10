Olie op het vuur na reactie van steenrijk koppel op proces Ivana Smit: “Alex Johnson is lafaard die misbruik maakte van een 18-jarige”

Peer -

De advocaat van de familie van Ivana Smit (18) is niet te spreken over de reactie van de Amerikaanse Alex (44) en Luna (31) Johnson. Het rijk duo sprak dit weekend voor het eerst over de wilde noodlottige nacht, die voor het Nederlandse model eindigde met een val van de balkonrand van een Maleisisch appartement. Zij schreeuwen hun onschuld uit, maar daar wil advocaat Sankara Nair niets van weten. “Alex Johnson is een lafaard die gewoon misbruik heeft gemaakt van een 18-jarig meisje”, reageert de meester maandagochtend in de rechtszaal in Kuala Lumpur.