Dertig mensen zijn zondag gewond geraakt nadat een feestje dramatisch eindigde aan de Clemson-universiteit in South-Carolina, de VS. De vloer van de zaal zakte op een bepaald moment in elkaar, toen de studenten erop aan het dansen waren. Lokale media meldden dat een groot deel van de vloer volledig is ingestort. Zo'n 23 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De meesten onder hen hadden breuken opgelopen.