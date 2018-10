Saudisch koningshuis biedt familie van journalist medeleven aan

Journalist Jamal Khashoggi stierf in het Saudische consulaat in Istanbul. Foto: AP

De Saudische koning en kroonprins hebben de familie van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi hun medeleven aangeboden, zo berichten Saudische staatsmedia zondagavond. De condoleances werden per telefoon overgemaakt.

Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud en prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz telefoneerden met de zoon van de journalist, Salah Khashoggi. Die zou naar verluidt zijn dank hebben betuigd voor het medeleven van de koninklijke familie.

De journalist Jamal Khashoggi, die erg kritisch was voor het Saudische regime en daarom in de Verenigde Staten leefde, werd begin deze maand vermoord op het Saudische consulaat in Istanbul. De Saudische autoriteiten hebben zijn overlijden intussen bevestigd, maar beweren dat het om een uit de hand gelopen vechtpartij gaat. De internationale gemeenschap blijft intussen aandringen op meer duidelijkheid.