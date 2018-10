Conservatieven op kop bij lokale verkiezingen in Polen

De conservatieve partij ligt op kop bij de lokale verkiezingen in Polen, die beschouwd werden als een belangrijke test voor de Poolse regering. In een aantal grote steden, waaronder hoofdstad Warschau, zou de oppositie wel de burgemeester leveren. Dat blijkt zondagavond uit de exitpolls. Officiële uitslagen worden ten vroegste dinsdagavond verwacht.

De Polen kozen zondag duizenden raadsleden en burgemeesters. De verkiezingen werden beschouwd als een belangrijke test voor de parlementaire en presidentiële verkiezingen die respectievelijk in de herfst van 2019 en de zomer van 2020 volgen.

Het land wordt vandaag geleid door de rechts-populistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van president Andrzej Duda en premier Mateusz Morawiecki. De regering is sinds 2015 aan de macht en voerde al heel wat controversiële maatregelen door, die negatief onthaald werden door Europa.

Maar de meeste Polen lijken het beleid van de conservatieve regering wel te kunnen smaken, afgaande op de lokale verkiezingen. Die kenden trouwens een recordopkomst van 51,3 procent.

Op basis van exitpolls van Ipsos haalt de PiS zondag 32,3 procent van de stemmen. Het burgerplatform dat samengesteld is uit de oppositiepartijen PO en Nowoczesna zou stranden op 24,7 pct. Op de derde plaats komt de Poolse Boerenpartij PSL, met 16,6 procent.

In Warschau zou oud-minister Rafal Trzaskowski (PO) winnen, met 54,1 procent van de stemmen. Ook in andere Poolse grootsteden zoals Lodz, Poznan, Lublin en mogelijk ook Wroclaw leidt de oppositie in de exitpolls. In Gdansk en Krakau wordt de burgemeester pas in de tweede ronde verkozen, die op 4 november plaatsvindt.

“We halen een resultaat dat een goed teken is voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar”, zei PiS-voorzitter Jaroslaw Kaczynski zondagavond.

Op basis van deze verkiezingen worden ook regionale parlementen samengesteld. Uit de exitpolls blijkt dat PiS meer absolute meerderheden zou halen en in veel regio’s dus makkelijker het beleid van de nationale regering zou kunnen doordrukken.