In Thailand wilt een motorrijder afslaan maar de bestuurder van een auto met een dashcam steekt hem voorbij. De automobilist kan nog nipt de motorrijder ontwijken maar verliest de controle over het stuur. De autobestuurder crasht en belandt in de gracht aan de overkant van de weg. Een vrouw in de auto schreeuwt het uit. De motorrijder is ongedeerd.