Wim Kok op de begrafenis van Jean-Luc Dehaene in 2014 Foto: BELGA

De Nederlandse oud-premier Wim Kok is overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij is 80 jaar geworden.

Kok overleed in zijn woonplaats Amsterdam op tachtigjarige leeftijd in aanwezigheid van zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal.