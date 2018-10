Afrika’s jongste miljardair weer vrijgelaten na ontvoering

De vorige week ontvoerde Tanzaniaanse miljardair Mohammed Dewji is vrijdagnacht opnieuw vrijgelaten. Hij is gezond en wel, zo heeft zijn familie zaterdag meegedeeld.

“Mogelijk is hij psychisch nog wat getroebleerd door wat er gebeurd is, maar hij lijkt in goede gezondheid te zijn”, meldt Azim Dewji, de woordvoerder van de familie. Meer details werden niet gegeven. Volgens de woordvoerder zal Dewji binnenkort nog uitleg geven over de ontvoering.

De 43-jarige Mohammed Dewji, Afrika’s jongste miljardair, werd vorige week donderdag in Dar es Salaam gekidnapt toen hij de sporthal van een hotel uitwandelde.

Dewji is een succesvol zakenman Foto: EPA-EFE

De familie had een premie van 500.000 dollar (434.000 euro) beloofd voor informatie over de ontvoerder of over de plaats waar de man werd vastgehouden. Het is niet duidelijk of dat bedrag zal worden overgemaakt aan een tipgever. Ook over de betaling van eventueel losgeld werd niets meegedeeld.

Dewji is een succesvol zakenman. Hij bouwde een door zijn vader opgericht retailbedrijf uit tot een internationaal conglomeraat. De METL Group heeft nu belangen in onder meer de textiel-, landbouw-, olie-, telecom-, logistieke en financiële sector en is actief in verscheidene Afrikaanse landen. Van 2005 tot 2015 zetelde Dewji ook in het parlement van Tanzania. Zijn vermogen wordt op 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) geschat.