“Gestorven tijdens gevecht in het consulaat”: dood vermiste journalist officieel bevestigd

Khashoggi wou op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel papieren in orde brengen. Sinds die dag is niets meer van hem vernomen. Foto: EPA-EFE

Meer dan twee weken na de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft Saoedi-Arabië de dood toegegeven van de criticus van het regime. Het kwam tot een dodelijk gevecht tussen Khashoggi en verschillende personen in het consulaat in Istanboel, bericht het officiële Saoedische nieuwsagentschap Spa vrijdagnacht. Al achttien personen zouden in de zaak zijn opgepakt. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is “zeer ontsteld door de bevestiging van de dood van Jamal Khashogggi”. Ook de Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat er sancties komen.

Een paar uur eerder had VS-president Donald Trump aangekondigd dat er nieuws zat aan te komen over de zaak-Khashoggi. “De komende twee of drie dagen zullen we veel te weten komen”, zei hij tijdens een optreden in Scottsdale in de staat Arizona. Hij sloot sancties tegen Saoedi-Arabië niet uit, ook al geldt het salafistische regime in Riyad als een nauwe bondgenoot van de VS.

Nadat de dood van de journalist officieel bevestigd werd door het Saoedische nieuwsagentschap, reageerde de president opnieuw: “Het is slechts een eerste stap, maar het is een grote eerste stap”, klonk het. Trump wou niet openlijk twijfelen aan de officiële uitleg van Saoedi-Arabië over de dood van de journalist, maar hij zegt wel dat hij “enkele vragen” heeft. Daarom zal hij nog een gesprek met kroonprins Mohammed bin Salman hebben.

Vermoord door speciaal commando

Khashoggi wou op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel papieren in orde brengen. Sinds die dag is niets meer van hem vernomen. De Turkse autoriteiten gaan er volgens mediaberichten van uit dat Khashoggi vermoord is door een speciaal commando met vijftien leden dat ingereisd was vanuit Saoedi-Arabië.

Vrijdag had het Turkse openbaar ministerie werknemers van het Saoedische consulaat gedagvaard als getuige. Het officiële Turkse nieuwsagentschap Anadolu meldde dat het om vijftien Turken gaat, onder wie een chauffeur, een boekhouder en een technicus van het consulaat. Volgens Saoedi-Arabië gaat het nu om een uit de hand gelopen gevecht dat tot de dood van de journalist leidde in Istanboel.

Het Saoedische agentschap Spa zegt dat het plaatsvervangende hoofd van de inlichtingendiensten, generaal Ahmed al-Asiri, intussen ontslagen is, in de nasleep van de feiten. Ook koninklijk adviseur Saud al-Qahtani is ontslagen, klinkt het.

“Noodzaak diep onderzoek”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is “zeer ontsteld door de bevestiging van de dood van Jamal Khashogggi”. Dat zei hij in een persbericht dat verscheen nadat Saoedi-Arabië de dood van de Saoedische journalist had bevestigd. Guterres benadrukt “de noodzaak van een snel, diep en transparant onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden”.

De Turkse politie is intussen aan het zoeken naar lichaamsresten in een bos niet ver van Istanboel. Foto: AFP

De secretaris-generaal wil dat “de verantwoordelijken snel rekenschap afleggen” voor hun daden, klinkt het ook. De snelheid van de reactie van Guterres vrijdagavond staat in schril contrast met de voorzichtigheid die de VN tot nu toe aan de dag legde in de zaak.

Sancties VS?

Tijdens een optreden in de Amerikaanse staat Arizona, reageerde Trump op de dood van de journalist. Hij sluit sancties niet uit, maar hij benadrukte ook het bondgenootschap met Saoedi-Arabië. Op de vraag of hij de uitleg van persagentschap Spa geloofwaardig vindt, zei hij: “Dat doe ik. Maar nogmaals, ik meen dat het nog te vroeg is. We hebben ons onderzoek nog niet afgesloten.” VS-buitenlandminister Mike Pompeo bezocht eerder deze week al zowel Riyad als Ankara, om zich te vergewissen van de stand van het onderzoek.

De president kantte zich er opnieuw tegen om de handel met het land, onder meer in wapens, stop te zetten als het tot sancties zou komen. Die handel is naar schatting goed voor in totaal 450 miljard dollar. “Dat kan meer dan een miljoen jobs kosten”, aldus Trump. Hij herhaalde dat Saoedi-Arabië ook belangrijk is als bondgenoot in de regio, als “tegengewicht tegen Iran”. “Dat is niet de makkelijkste situatie.”