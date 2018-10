Trump: “Het lijkt erop dat Khashoggi dood is”

“Het lijkt er zeker op” dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi dood is. “Dat is heel jammer.” Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, voor hij donderdag op het vliegtuig stapte naar een campagnebijeenkomst in Montana. Als het onderzoek aantoont dat Saoedi-Arabië hierbij betrokken is, zal er “een heel sterke verklaring” komen van de Verenigde Staten, klonk het nog. “Het zal heel ernstig moeten zijn”, zei Trump, die wel zei het onderzoek te willen afwachten.

De Saoedische journalist is vermist sinds 2 oktober. De journalist, die de afgelopen maanden regelmatig kritiek uitte op het beleid van kroonprins Mohammed bin Salman, werd het laatste gezien toen hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenstapte. Volgens de Turken werd hij binnen in dat consulaat gemarteld en vervolgens vermoord, maar de Saoedi’s blijven dat ontkennen, al begonnen ze eerder deze week wel de bocht in te zetten om hun betrokkenheid bij de moord op Khashoggi toe te geven.