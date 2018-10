Vakbonden dreigen nog voor einde van het jaar met nieuwe stakingen bij Ryanair

De Europese vakbonden bij de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair dienen een nieuwe stakingsaanzegging in. Dat hebben ze donderdag gemeenschappelijk beslist, zo meldt de christelijke bediendebond LBC-NVK. Meerdere stakingen zijn mogelijk eind dit jaar.

“Het is een stakingsaanzegging ‘onder probatie’. Dit wil zeggen dat we Ryanair de kans geven om zijn positie radicaal bij te schroeven, maar dat dit zal moeten gebeuren voor het einde van het jaar. Indien dit niet gebeurt zullen er meerder stakingen gepland worden eind dit jaar”, klinkt het in een persbericht.

De bonden hadden donderdag ook een gesprek met de Europese Commissie. Die heeft zich volgens hen geëngageerd “om de lidstaten onder druk te zetten, zodat de rechten van de Ryanair-medewerkers eindelijk gerespecteerd worden op nationaal niveau”.