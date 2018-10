Tien doden na ontploffing in school in Krim “door springtuig”, mogelijk terreurdaad

Bij een explosie in een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het schiereiland Krim, zijn tien doden en vele tientallen gewonden gevallen. De oorzaak zou springtuig zijn, waardoor een terreurdaad niet uitgesloten wordt.

De ontploffing gebeurde woensdagnamiddag in Kertsj. “Volgens de voorlopige gegevens zijn er tien mensen gestorven”, zei een woordvoerder. Er zouden ook zo’n 70 gewonden zijn gevallen.

De explosie is veroorzaakt door een “explosief tuig”, aldus de Russische persagentschappen Interfax en Ria Novosti op gezag van het nationaal antiterreurcomité. Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin, maakte bekend dat een mogelijke terreurdaad in overweging wordt genomen, meldde het persagentschap Tass.

Volgens getuigen gingen er geweerschoten aan de ontploffing voorafen werden er mensen gegijzeld.

Kertsj ligt in het oosten van het schiereiland Krim. Dat was eigendom van Oekraïne, maar Rusland eigende het zich toe in 2014. Er is nog steeds grote onenigheid over bij de verschillende VN-lidstaten. Vorig jaar werd in Kertsj nog een nieuwe brug in gebruik genomen die de verbinding legt tussen de Krim en Rusland.

