Saoedi-Arabië: “Khashoggi per ongeluk gedood bij ondervraging”

istanboel/RiyadDe Turkse politie heeft wel degelijk bewijzen gevonden dat de dissidente journalist Jamal Khashoggi omgekomen is in het Saoedische consulaat in Istanboel. Saoedi-Arabië zou nu bereid zijn toe te geven dat Khashoggi “per ongeluk” werd gedood bij een ondervraging.