Spanje verbreekt diplomatieke relaties met Vlaanderen na “beledigende” uitlatingen van Jan Peumans (N-VA)

De Spaanse regering heeft beslist om de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid zijn diplomatiek statuut te ontnemen, zo melden Spaanse media. De beslissing komt er na uitlatingen van Jan Peumans (N-VA).

De Belgische ambassadeur in Madrid, Marc Calcoen, werd vorige maand op het matje geroepen omdat Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, Spanje had beledigd in een brief aan de opgesloten voormalige voorzitster van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell.

Peumans gaf de brief mee met Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA), toen die een bezoek bracht aan de gevangenis waar Forcadell is opgesloten. De brief werd op 7 september ook gepubliceerd op de Twitter-account van Demesmaeker.

Een Spaanse topambtenaar gaf aan Calcoen te kennen dat minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell “ontsteld” was over de brief van Peumans. “De officiële brief van de voorzitter van een regionaal parlement, die in de Belgische rangorde een prominente plaats bekleedt, wordt gezien als een belediging voor Spanje.”

De Spaanse autoriteiten lieten Buitenlandse Zaken Peumans contacteren om duidelijk te maken dat de inhoud van zijn brief volkomen onaanvaardbaar is. Op 18 september liet Madrid aan Peumans zelf al weten niet opgezet te zijn met zijn brief, “niet meer een onvriendelijk, maar een ronduit vijandig gebaar”. Peumans weigerde zich echter te excuseren.