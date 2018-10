Limburgers ontsnappen aan ergste watersnood in Zuid-Frankrijk: “Catastrofe voor de regio”

Elf doden, tientallen gewonden en honderden gezinnen die hun vernielde of overstroomde woningen halsoverkop moesten verlaten. Dat is de loodzware balans van de overstromingen in Zuid-Frankrijk. “Dit is een catastrofe voor de regio”, vertelt de Genkse Martine Temmerman vanuit het dorpje Courniou. “Bij ons zijn verschillende wegen weggespoeld, maar we zijn aan het ergste ontsnapt.”