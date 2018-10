Maaseikenaar schudt wereld wakker met website over "ergste hongersnood in honderd jaar" in Jemen

Maaseik -

“Als de luchtaanvallen op Jemen nu niet stoppen, wordt het land getroffen door de ergste hongersnood wereldwijd in honderd jaar.” Met die noodkreet riepen de Verenigde Naties dinsdag de Arabische landen tot de orde. Door een bloederige burgeroorlog, die al drie jaar aan de gang is, dreigen 13 miljoen Jemenieten, onder wie 5,2 miljoen kinderen, de hongerdood te sterven. De jonge historicus Brecht Jonkers uit Neeroeteren maakt dit nieuws al een jaar lang wereldkundig via zijn internationale website Yemen Resistance Watch.