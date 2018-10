Barnier wil “tijd nemen” voor Brexit-akkoord “binnen enkele weken”

De Europese Unie zal “de tijd nemen” om met Groot-Brittannië “binnen enkele weken” een akkoord te bereiken over een geordende boedelscheiding. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag gezegd voor aanvang van een beraad met de ministers van Europese Zaken in Luxemburg.

“We zijn er nog niet”, stelde Barnier na wekenlange intensieve onderhandelingen met de Britse regering. “Er is meer tijd nodig om een globaal akkoord te vinden en de beslissende vooruitgang te bereiken die we nodig hebben om deze onderhandelingen af te ronden”, erkende de Fransman, die woensdag op een top in Brussel ook de staatshoofden en regeringsleiders zal inlichten over de stand van de onderhandelingen.

Vorige maand had Europees president Donald Tusk het treffen van woensdag nog als “het moment van de waarheid” bestempeld. Dan zullen de staatshoofden en regeringsleiders de situatie evalueren en beslissen of er voldoende vooruitgang is geboekt om in november een bijzondere top te organiseren waar het akkoord bezegeld kan worden.

De onderhandelingen blijven vastlopen op de Ierse kwestie en de vraag hoe vermeden kan worden dat er na de brexit opnieuw grenscontroles ingevoerd moeten worden op de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Eind maart volgend jaar verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Komt er een akkoord, dan treedt een overgangsperiode in werking waarin de Britten tot eind 2020 deel blijven uitmaken van de douane-unie en de interne markt.