Vroenhovense krijgt 12 jaar cel voor doden van grootmoeder

Riemst - De 39-jarige Sandra N. uit Vroenhoven (Riemst) is dinsdag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12 jaar cel en terbeschikkingstelling met dwangverpleging. De openbare aanklager had aanvankelijk 18 jaar cel gevraagd. De rechtbank verklaarde de vrouw schuldig aan de dood van haar grootmoeder Rini in Maastricht.

De 82-jarige vrouw werd op 26 januari 2017 dood aangetroffen in de garage van haar woning in de Maastrichtse wijk Wolder. Uit onderzoek bleek dat ze al op 22 januari om het leven was gebracht. Ze had steekletsels in de hals.

De vrouw uit Vroenhoven was in de woning van de hoogbejaarde dame geweest om haar te beroven van juwelen en geld. Ze probeerde de verantwoordelijkheid voor de dood van haar oma nog in de schoenen te schuiven van een vriend, maar het openbare ministerie heeft die vriend nooit als verdachte aanzien. In de woning van het slachtoffer werden bloed- en dna-sporen van Sandra N. aangetroffen. De politie vond onder het bed van de verdachte een bebloede jas en het afgebroken heft van het mes.

De vrouw werd een tijdlang geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. “Het rapport hierover is helder”, zei de openbaar aanklager twee weken eerder tijdens het proces. “De verdachte vormt een gevaar voor de samenleving en moet behandeld worden.”

Tbs is een behandelmaatregel voor mensen die zware delicten gepleegd hebben en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. De rechtbank zag enkele argumenten om een lagere straf op te leggen dan de gevraagde achttien jaar. Volgens de rechtbank is Sandra N. verminderd toerekeningsvatbaar.

