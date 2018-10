OPROEP. Noodweer in Frankrijk eist tien doden

In de Aude, de streek rond het Franse Carcassonne, zijn er bij zware regens al zeker tien doden gevallen.

De civiele bescherming in Parijs had eerder dertien doden gemeld. De dodentol van het noodweer in het Franse departement Aude is maandag naar omlaag bijgesteld naar tien doden, acht gewonden en een vermiste. Dat meldt de prefectuur.

De plaats waar de slachtoffers vielen, is niet bekendgemaakt.

De scholen zijn gesloten, vele straten zijn geblokkeerd. Op tv-beelden is te zien hoe de straten in snelstromende rivieren veranderd zijn waarin auto’s ronddobberen. De rivier de Aude bereikt een recordpeil. Volgens de dienst Vigicrues stond de rivier sinds 1891 nooit zo hoog. ‘Toen ging het om net geen 7 meter, en we naderen dat peil.’

