Energieminister Marghem tekent samenwerkingsakkoord met Duitsland om stroomtekort op te lossen

Brussel - Energieminister Marie Christine Marghem (MR) ondertekent dinsdag in Berlijn een samenwerkingsakkoord met haar Duitse ambtsgenoot Peter Altmaier (CDU). Bedoeling is mogelijke stroomtekorten deze winter in ons land te helpen vermijden. Dat bevestigt de woordvoerster van de minister.

Vandaag draait in ons land maar één kerncentrale. De rest ligt stil wegens onderhoud of defecten. Door de onbeschikbaarheid van de kerncentrales bestaat het risico dat het licht in ons land her en der uitgaat dit najaar en deze winter. Met onder meer invoer, bijkomende capaciteit van gascentrales en het afschakelen van grote industriële verbruikers op piekmomenten proberen de overheid en de energiesector extra megawatts te verzamelen om het licht aan te houden.

Daarom trekt minister Marghem dinsdag naar Berlijn. Bedoeling is een samenwerkingsakkoord te ondertekenen, om wanneer nodig vanuit Duitsland stroom te importeren.

Vorige week kondigde premier Charles Michel tijdens zijn regeerverklaring in de Kamer al aan dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel België steun en samenwerking heeft verzekerd bij de import van elektriciteit. Ook de Duitse hoogspanningsbeheerder Amprion werkt aan maatregelen om mogelijke stroomtekorten deze winter in ons land te helpen vermijden. “We zullen alle mogelijkheden aanwenden om een zo hoog mogelijke import naar België toe te laten”, luidt het bij Amprion.

Een onmiddellijke verbinding tussen het Duitse en Belgische hoogspanningsnet is er overigens nog niet. Hoogspanningsbeheerder Elia werkt wel aan zo’n interconnectie. In 2020 zou die interconnector er zijn. Invoer vanuit Duitsland moet dus komen via Frankrijk en Nederland.