Saoedi’s blijven moord Khashoggi ontkennen

washington/RiyadTwee weken na de verdwijning van de dissidente Saoedi-Arabische journalist Jamal Khashoggi is de affaire uitgedeind tot een internationale rel die zowel de koninklijke familie in Saoedi-Arabië als de regering-Trump in de problemen brengt. Na de belofte van Trump dat er een “strenge straf” komt als blijkt dat Khashoggi vermoord is in opdracht van de kroonprins, kwam vanuit Riyad de boodschap dat het koninkrijk bij eender welke sanctie “nog veel harder zal terugslaan”.