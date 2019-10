Sjerp voor Lowet, Prosmans naar oppositie

4-3 is de uitslag van de clash tussen Gemeentebelangen van Leon Lowet en Herstappe+ van zittend burgemeester Claudy Prosmans. In 2012 waren er geen verkiezingen omdat er een eenheidslijst was. Die politieke eensgezindheid was in 2018 niet meer mogelijk. Lowet wordt de volgende burgemeester van Herstappe. “Tevreden, al waren we nog meer tevreden geweest als we een 5-2 overwinning hadden kunnen halen. We gaan hoe dan ook besturen vanuit onze meerderheid. Voor de verkiezingen hebben we Claudy Prosmans een aanbod gedaan. Toen was hij niet content. Nu moet hij dan maar een oppositierol opnemen.”

Het huidige bestuur (GB-IC) van faciliteitengemeente Herstappe heeft drie schepenen, de voorzitter van het OCMW meegeteld. “Dat vinden we duur voor zo’n kleine gemeente. Wij willen het doen met twee schepenen. Wie, dat is nog niet bepaald. Binnen enkele dagen zal dat wel duidelijk worden.” Opvallend bij Gemeentebelangen: schepen Tanja Bellefroid raakte met 27 stemmen net niet verkozen, terwijl oud-gemeentesecretaris Dragan Marcovic, omstreden in het verleden, wel een zitje verovert. Marlutje Jackers haalt bij Gemeentebelangen de meeste voorkeurstemmen in Herstappe met 34, meer dan burgemeester Lowet met 29. Bij Herstappe+ is Claudy Prosmans met 26 naamstemmen ook tevreden. “Ik verzoen me met de oppositierol.”

Huidig OCMW-voorzitter Mariëlla Creten komt toch in de gemeenteraad, omdat verkozene De Decker aan zijn plaats verzaakt. (jbx/diro)

