Gingelom is een unicum in Limburg. Hier haalt sp.a-Goesting al voor de vijfde keer op rij een absolute meerderheid, zonder dat dit aan één familienaam is gekoppeld. Kopstukken Gui Abrahams en Charly Moyaerts zijn gestopt met politiek, maar de stemmen zijn bij de socialisten gebleven. “Het is als beleidspartij toch moeilijk om je te blijven bewijzen, maar ik ben zeer gelukkig dat het toch is gelukt”, reageert Patrick Lismont. Met één stem meer hadden ze zelfs een twaalfde zetel binnengehaald en waren ze dus als absolute meerderheid zelfs nog gegroeid, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Als Lismont een partner nodig had, dan zou dat LEEF met Kristof Schiepers zijn geweest, zo werd verteld. Maar ook Schiepers is content. “We zijn gegroeid van drie naar vijf zetels, we hebben een fantastische campagne gevoerd”, zegt Kristof Schiepers. De zetels die LEEF er bij heeft gehaald, hebben ze trouwens niet afgesnoept van de meerderheid, maar van de oppositie. Van N-VA en van CD&V die elk een zetel verliezen. Gert Houbey van CD&V reageert dan ook zeer ontgoocheld. “Ik had dit echt niet verwacht. Ik heb er ook geen verklaring voor.”

Ook Marlies Boonen (N-VA) is niet gelukkig, deze partij houdt nog maar één van de twee zetels over. “Ze zijn al dertig jaar aan de macht en ze hebben in die periode veel jobs uitgedeeld. Daar kan je onmogelijk tegen opboksen.” (erre/lc)

