“Als ik een halve euro vraag voor elke foto die van me genomen wordt, kan ik een jaar op vakantie”, grijnst Leon Lowet terwijl kiezers mondjesmaat het stembureau in het gemeentehuis binnendruppelen. De media-aandacht is groot, want het is voor het eerst sinds 2006 dat in de kleinste gemeente van het land opnieuw twee partijen het tegen elkaar opnemen. “Ik ben er niet blij mee. Iedereen was hier bevriend, maar door die verkiezingen wordt Herstappe in twee kampen verdeeld”, verwoordt Johnny Bellefroid, overbuur van het gemeentehuis, de overheersende mening in het dorp.

Sinds huidig burgemeester Claudy Prosmans zich na een meningsverschil van de lijst Gemeentebelangen afscheurde om zijn eigen Herstappe+ op te richten, liepen de spanningen hoog op. Zaterdag kwam het zelfs tot een handgemeen tussen oud-burgemeester Serge Louwet (Gemeentebelangen) en de man van Mariëlla Creten (Herstappe+). Er circuleren verschillende versies van het verhaal, de politie wil alleen bevestigen dat er een proces-verbaal werd opgesteld.

Arm schaap

Het is geen toeval dat de hele dag een agent een oogje in het zeil houdt. In een gemeente met 85 inwoners is niet veel nodig om van gemeenteraadsverkiezingen een kruitvat te maken. “Vetes van lang geleden spelen vandaag mee”, zegt Leon Lowet, lijsttrekker van Gemeentebelangen. De ruzie van de avond voordien zou teruggaan op een geschil over een grafconcessie, dat nu wordt uitgevochten in het kieshokje.

Lowet wilde eigenlijk stoppen met politiek, maar werd “als een arm schaap” -zijn eigen woorden- naar voor geschoven om de lijst te trekken na het vertrek van Prosmans.

Slechts een tiental inwoners van Herstappe zijn niet direct of indirect gelinkt aan een van beide partijen. Om hun stem is de voorbije dagen fel gevochten. “In zo’n klein dorp weet iedereen wat je ’s avonds op je bord hebt liggen. Dus iedereen weet hier ook wie op wie stemt”, zegt een vrouw die net het enige stemhokje van het dorp heeft verlaten. Over de uitslag is er weinig twijfel. Het zal van die paar onbesliste kiezers afhangen of Gemeentebelangen straks vier of vijf van de zeven zetels mag opeisen.

Het halve dorp heeft zich voor het gemeentehuis verzameld als om iets over 14 uur - Herstappe is traditioneel eerst - de uitslag wordt voorgelezen: vier zetels voor Gemeentebelangen, drie voor Herstappe+. Prosmans glundert, Lowet had op meer gehoopt. “Maar ik ben toch tevreden dat we gewonnen hebben”, zegt Lowet, die nochtans niet in feeststemming lijkt. “Het burgemeestersambt? Dat zal ik wel opnemen, als het echt moet. Maar er zijn geen winnaars in deze verkiezingen. Het eerste wat er moet gebeuren is de eenheid terugvinden.”

Onfrisse praktijken

Zijn woorden zijn nog niet koud of twee kandidaten raken verwikkeld in een felle woordenwisseling op straat. Even later doet Lowet er nog een schepje bovenop door voor de camera van TVL zijn tegenstander te beschuldigen van onfrisse praktijken. “Ik moet onze huidige burgemeester feliciteren. Hij heeft nog net op tijd zijn dochter en schoonzoon ingeschreven. Ze zijn intussen alweer uitgeschreven, maar die twee stemmen hebben het verschil gemaakt. Anders hadden we een vijfde zetel.”

Claudy Prosmans noemt die beschuldiging “heel laag”. “Mijn dochter had problemen met haar bedrijf en heeft haar huis moeten verkopen. Sinds juli wonen zij en haar partner inderdaad bij ons. Maar het is een leugen dat ze alweer zijn uitgeschreven. Als dat de eerste uitspraak van onze nieuwe burgemeester is, zijn we goed af”, sneert Prosmans. De rust is nog lang niet weergekeerd in Herstappe.

