Twaalfjarige jongen overleden na benderuzie in Parijse voorstad

In de buurt van Parijs is bij een vechtpartij tussen twee rivaliserende bendes een 12-jarige jongen om het leven gekomen. De tiener bezweek zondag in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De jongen werd vermoedelijk zaterdagavond rond 19 uur bij een ruzie in de Parijse voorstad Les Lilas met ijzeren staven geslagen. Hij werd met verwondingen aan de benen overgebracht naar een ziekenhuis en kloeg over pijn over zijn hele lichaam. Een autopsie moet meer duidelijkheid verschaffen omtrent de precieze doodsoorzaak.

Volgens het Franse persagentschap AFP zouden in Les Lilas, in het Franse departement Seine-Saint-Denis, ongeveer 20 jongeren met elkaar slaags zijn geraakt. Blijkbaar was er ruzie ontstaan tussen twee benden uit Les Lilas en het nabijgelegen Bagnolet. Twee jongeren werden opgepakt, maar zij bleken vrienden van het slachtoffer te zijn en werden intussen weer vrijgelaten.

De politie is een onderzoek gestart.