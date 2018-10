Melania onthult boodschap van “I don’t care”-jas en die was niet voor haar man

In een interview met ABC News heeft first Lady Melania Trump eindelijk toegelicht waarom ze in juni die “I don’t care”-jas droeg. En het heeft niets te maken met Donald Trump.

22 juni dit jaar. Melania Trump trok naar Texas om er een opvangkamp te bezoeken waar Mexicaanse kinderen werden opgevangen Ze waren gescheiden van hun ouders, die illegaal de VS trachtten binnen te komen. President Donald Trump zette er zijn land flink mee te kijk. Van overal kwamen geschokte reacties.

Melania wilde zelf naar de grens gaan kijken om te zien in welke toestand de kinderen werden opgevangen.

33 euro bij de Zara

Toen Melania in Washington het vliegtuig naar Texas nam, was het doel van haar reis plots niet meer de focus van de media. Die focus was verschoven naar de jas die Melania droeg. Een groene regenjas van Zara, te koop voor 33 euro, met op de rug de tekst “I really don’t care. Do You? Of: “Het kan me niet schelen. Jou wel?”

Het was duidelijk: Melania gaf op die manier commentaar op de manier waarop haar man Donald Trump de migranten aanpakte: door ouders van kinderen te scheiden. Melania koos de kant van de kinderen. Het kon haar niet schelen wat haar man daarvan vond. Dat was de boodschap achter de jas. Ook al zei Melania’s woordvoerster dat het “gewoon een jas was waar je niets moest achter zoeken.”

Linkse pers

In een interview met ABC News, keerde Melania dit weekend terug op die jas en de boodschap erop. “Die boodschap was bedoeld voor de linkse pers die me maar bleef en blijft bekritiseren. Ik wilde hen laten weten: het kan me niet schelen. Jullie kunnen me niet stoppen. Ik blijf doen wat ik juist vind.”