Bankpersoneel moet vluchten als er plots een anderhalve meter lange python door het plafond valt

Een grote python joeg enkele medewerkers van een Chinese bank de stuipen op het lijf door plots door het plafond te zakken tijdens de ochtendvergadering. Het personeel vluchtte alle kanten op toen ze met het reptiel werden geconfronteerd en verwittigden snel de hulpdiensten.

De politie vermoedt dat het dier bij iemand in het gebouw woont en dat het op jacht was toen het zich plots in de bank bevond. Leden van de dierenbescherming konden de python vangen en wegbrengen, zodat de personeelsleden weer aan het werk konden.

Het is al de tweede keer dat de bank in de Chinese stad Nanning bezocht wordt door een verdwaalde slang. Het exemplaar dat nu werd gevangen, zal nog een tijdje in een centrum verblijven voor het weer wordt uitgezet in het wild. Er raakte niemand gewond tijdens het bezoekje van de python.