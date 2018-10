Huis van kankerpatiënt geplunderd tijdens vakantie na valse advertentie op internet: “Puur hooliganisme”

Een Amerikaanse man kreeg een koude douche toen hij terugkwam van een reisje en ontdekte dat zijn huis niet alleen was geplunderd, maar ook compleet was verwoest. Een onbekende persoon had mensen via een valse internetadvertentie wijsgemaakt dat het hele hebben en houden gratis mee te nemen was, wat tientallen plunderaars lokte. “Crimineel, kwaadaardig, verwerpelijk”, aldus het slachtoffer die al zijn spullen in rook zag opgaan.

“Gratis”, aldus de advertentie van een onbekende persoon op Graigslist. “Iedereen welkom, alles op deze grond is gratis en voor niks!” George Stanley (71) uit de Amerikaanse staat Maine was op reis naar Florida toen het valse bericht - het woord gratis werd er vijf keer in vermeld - op internet werd gezet en tientallen mensen naar zijn lege huis lokte.

De plunderaars braken de deursloten en haalden alles ondersteboven om ook maar iets van waarde te vinden. “Splinternieuwe spullen, nog in dozen. Zonnepanelen. Grasmaaiers. Vier of vijf kettingzagen”, zucht Stanley, die dagen na zijn thuiskomst de schade nog steeds niet helemaal heeft kunnen bekijken. Zelfs het eten in de koelkast van de Amerikaan was niet veilig.

Scott Lovewell zag de advertentie en kwam op de vierde ochtend na de publicatie van het bericht aan in Maine. “Het was puur hooliganisme. Ik wist dat het niet oké was en ik ging weg”, klinkt het bij de verbouwereerde man die “toch enkele spullen meenam”.

“10 tot 12 auto’s per dag”

De advertentie werd na drie dagen offline gehaald, “maar het was toen eigenlijk al te laat”, aldus Stanley die minstens 10.000 dollar (8.600 euro) in rook zag opgaan. Hij schakelde de politie in, maar die kon niet veel meer doen dan “toekomstige plunderaars wegjagen”. “Ik heb niks meer van de agent gehoord. Ik probeer wel zelf mijn spullen terug te krijgen door uit te vissen wie ze heeft meegenomen.”

Dat zal echter niet makkelijk zijn, omdat er volgens buren minstens “tien tot twaalf auto’s” per dag halt hielden voor het huis van Stanley. De 71-jarige Amerikaan leidt bovendien aan kanker en heeft naar eigen zeggen maar enkele jaren meer te leven. Daarom bouwde hij een ‘gezondsheidskamer’, maar ook die ruimte werd geplunderd.

De plunderaars dropen uiteindelijk af toen de buren en vrienden bordjes met ‘wegblijven’ op het domein plaatsten, maar toen viel er niet veel meer ‘gratis mee te nemen’. “Ze hebben zelfs het hoofd van mijn buitenaards wezen op het dak meegenomen”, klinkt het nog. “Dat was mijn logo.”