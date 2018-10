‘Afrika’s jongste miljardair’ ontvoerd in Tanzania: al 20 arrestaties

Twintig mensen zijn gearresteerd in de zaak van de ontvoering van de Tanzaniaanse miljardair Mohammed Dewji. Dat zei de Tanzaniaanse minister van Binnenlandse Zaken Kangi Lugola zaterdag. Dewji, die donderdag werd gekidnapt in Dar es Salaam, is Afrika’s jongste miljardair.

De 43-jarige zakenman werd ontvoerd toen hij donderdagochtend de sporthal van een hotel in de economische hoofdstad van het land uitwandelde.

‘Tot nu toe zijn 20 mensen gearresteerd’, zei de minister tijdens een persconferentie, zonder meer uitleg te geven over hun identiteit. Veiligheidsdiensten werken ‘dag en nacht’ om Dewji te vinden, klonk het nog.

De politiechef in Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa, verklaarde donderdag dat personen “in de lucht schoten voordat ze Dewji in hun voertuig dwongen”.

Dewji is een succesvol zakenman. Hij bouwde een door zijn vader opgericht retailbedrijf uit tot een internationaal conglomeraat. De METL Group heeft nu belangen in onder meer de textiel-, landbouw-, olie-, telecom-, logistieke en financiële sector en is actief in verscheidene Afrikaanse landen. Van 2005 tot 2015 zetelde Dewji ook in het parlement van Tanzania.