Elf migranten omgekomen bij zwaar verkeersongeval in Griekenland

Elf migranten, die onderweg waren van Turkije naar Griekenland, zijn om het leven gekomen toen de minibus waarin ze zaten frontaal op een vrachtwagen botste. Het ongeval gebeurde nabij de Griekse havenstad Kavala, zo meldde de politie.

De twee voertuigen die bij het ongeval betrokken waren, gingen volledig in vlammen op. De truckchauffeur zou er met lichte verwondingen vanaf gekomen zijn.

De oorzaak van het ongeval is nog niet gekend.

In Griekenland worden bijna dagelijks smokkelaars gearresteerd die migranten illegaal vanuit Turkije het land willen binnenloodsen met minibusjes of verstopt in vrachtwagens. Volgens officiële cijfers kwamen via die route 12.000 migranten Griekenland in.