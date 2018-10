Elf babylijkjes ontdekt in voormalige begrafenisonderneming

In een vroegere begrafenisonderneming in de Amerikaanse grootstad Detroit zijn na een anonieme tip de lichamen gevonden van elf doodgeboren baby’s. Ze waren verborgen in een vals plafond, zo meldt de krant ‘The Detroit News’.

De begrafenisonderneming had in april de deuren moeten sluiten omwille van de zeer slechte omstandigheden waarin de lijken bewaard werden. Het gebouw staat sindsdien leeg.

Na een anonieme tip via mail trok de politie naar de locatie, waar de agenten negen lijkjes ontdekten in een kartonnen doos en twee andere lichaampjes in een kist. De baby’s zouden doodgeboren zijn.

“Ze waren min of meer verstopt” in een tussenruimte tussen twee verdiepingen, aldus Brian Bowser van de politie van Detroit. Volgens hem hebben de uitbaters, de eigenaars en de werknemers van de begrafenisonderneming “gevoelloos” gehandeld.

Een aantal lichaampjes zou al geïdentificeerd zijn. De families zullen op de hoogte worden gebracht.

Een voormalige manager van de begrafenisonderneming zei geschokt te zijn door de vondst. Ze zei niets van de lijkjes af te weten.