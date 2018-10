Elitesoldaten voeren gewaagde reddingsacties uit in de lucht na doortocht orkaan

Soldaten van het United States Marine Corps vliegen over de regio’s die getroffen zijn door orkaan Michael op zoek naar gestrande inwoners. De heldhaftige eenheden konden vanuit hun Black Hawk-helikopter twee personen redden die vast zaten in een gebied dat vanaf de grond niet bereikbaar is, en zetten een mand in om een bejaarde vrouw naar boven te hijsen.

Orkaan Michael - de hevigste storm in een halve eeuw - hield donderdag lelijk huis in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens de doortocht van de zware tropische storm kwamen minsten veertien mensen om het leven, maar men verwacht dat het dodental nog zal oplopen. Reddingswerkers blijven intussen het gebied uitkammen op zoek naar slachtoffers en mensen in nood.