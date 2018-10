Melania Trump wuift berichten over ontrouw Donald weg

De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft de geruchten over mogelijke slippertjes van haar echtgenoot, de Amerikaanse president Donald Trump, weggewuifd. In een interview met de Amerikaanse zender ABC News zegt Melania geen tijd te hebben voor “mediaspeculaties en roddels”.

“Ik ben een moeder en een first lady, en ik heb veel belangrijkere zaken om over na te denken en te doen”, zei de 48-jarige in het interview. “Het is geen bezorgdheid of focus voor mij”, voegde ze er nog aan toe na de vraag of de mogelijke ontrouw weegt op hun huwelijk.

Het in Slovenië geboren ex-model is de derde vrouw van Trump en de moeder van zijn jongste zoon, Barron (12).

Er zijn al meermaals verhalen opgedoken dat Donald Trump na zijn huwelijk met Melania nog met andere vrouwen het bed heeft gedeeld. Zo beweert pornoster Stormy Daniels dat Donald haar 130.000 dollar heeft betaald om niets te zeggen over de affaire die hij met haar zou hebben gehad in 2006, voor hij president werd. Ook Playboy-model Karen McDougal beweert een affaire te hebben gehad met Trump.

In het interview krijgt Melania ook de vraag voorgeschoteld of de verhalen die het afgelopen jaar over haar echtgenoot zijn opgedoken, haar hebben gekwetst. “Het is niet altijd leuk, maar ik weet wat juist is en wat verkeerd, en wat waar is en wat niet”, antwoordde ze. Melania benadrukte dat hun huwelijk goed is.

Het interview vond plaats tijdens een rondreis van Melania Trump door Afrika. Er werden eerder al andere fragmenten uit gepubliceerd.