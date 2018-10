In de Duitse deelstaat Thüringen is een neonazistisch rockconcert vorig weekend uitgemond in geweld tegen de politie. Ruim 750 rechtsextremisten waren naar de dorpjes Magdala en Apolda afgezakt voor optredens van groepen met namen als Division Germania, Stahlgewitter en Übermensch. Uit rapporten van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst blijkt dat dergelijke concerten steeds meer mensen op de been brengen.