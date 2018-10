Nederlands meisje (16) zwaargewond na confrontatie met killerclown: arm en sleutelbeen gebroken

Een 16-jarig meisje is dinsdagavond zwaargewond geraakt door een zogenoemde “killerclown” in het Nederlandse Nieuwegein. Verkleed als een enge en bebloede clown, deed hij het meisje zo erg schrikken dat ze van haar scooter viel. Cheyenne lag zo minutenlang bewusteloos en zwaargewond op de grond. “Een grapje”, zo verklaarde de 24-jarige jongeman, die zich achter het masker had verstopt.

Omstreeks 21 uur reed de zestienjarige Cheyenne samen met een vriendin nabij de skipiste van Nieuwegein naar huis na het paardrijden, toen er plots een killerclown opdook. De jongeman met het enge clownmasker liep de meisjes bewust achterna om hen op stang te jagen, zo vertelt moeder Judy aan De Telegraaf. De tiener schrok zo erg dat ze op de vlucht sloegen en omvielen met de scooter.

Cheyenne, stockbeeld killerclown. Foto: Shutterstock

Zware schok

Haar vriendin belde meteen 112. “Mijn dochter moest naar het ziekenhuis. Hoewel ze een helm droeg, is haar arm gebroken, zijn haar jukbeenderen gebroken, heeft ze een hersenschudding en veel schaafwonden. Ze kan zich nauwelijks wat herinneren. Het is echt verschrikkelijk, ook voor haar vriendinnetje”, vertelt moeder Judy geëmotioneerd.

Tante Bianca de Witte maakt zich ernstige zorgen: “Ik denk niet dat die jongens doorhebben hoeveel leed ze hebben aangericht. We hebben gehoord dat jongens elkaar ophitsen op Instagram en elkaar aanmoedigen om dit vaker te doen. Je moet er toch niet aan denken dat er nog meer slachtoffers vallen.”

“Grapje”

En dat blijkt te kloppen, want de jongens ontkennen alles. “Hij zegt zelf dat het ging om een grap onder vrienden. Hij wilde hen laten schrikken en zegt dat hij het meisje niet eens heeft gezien”, aldus woordvoerder Martin de Wit van de politie Midden-Nederland. “Het is enorm onhandig om dit te doen. Volgens de jongen ging het echt om een grap onder vrienden en wij kunnen hem daarvoor niet vervolgen.” Er is niemand gearresteerd.