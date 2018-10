Alkenaar waakt dag en nacht bij stervende walvis: “Een dier is evenveel waard als een mens”

Alken -

Alkenaar Salah Boulbahaien (41), een dierenliefhebber pur sang, is deze week in allerijl naar Marokko gereisd om een walvis van de dood te redden. Het dier zwemt al verschillende dagen rond in een kleine baai vlakbij Salahs geboortedorp. “Omdat de walvis sterk vermagerd is, vang ik inktvis zodat het dier toch kan overleven”, zegt Salah, die dag en nacht op het strand bij de walvis waakt. Volgens wetenschappers is de kans klein dat de walvis het zal halen. “Toch wil ik er alles aan doen om het dier te redden. Een dier is voor mij immers evenveel waard als een mens”, zegt Salah.